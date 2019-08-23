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Врачи спасли совенка, врезавшегося в самарский стадион

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ветеринарные врачи оказали помощь совенку после того, как он врезался в стадион "Самара Арена", сообщается на официальной странице спортивного учреждения в инстаграме.

Детеныш ушастой совы был травмирован в начале августа из-за, предположительно, дождей, которые спровоцировали ухудшение видимости.

После обследования выяснилось, что у совенка ушиб затылочной области и позвоночника, а также воспаление кишечника. Был объявлен сбор средств на лечение, на который откликнулись неравнодушные самарцы. Благодаря им удалось собрать свыше 10 тысяч рублей, отмечается в сообщении в соцсети.

"Наша дорогая сова, которую мы вместе с вами спасали, здорова! Он некоторое время будет жить в вольере, чтобы немного восстановиться после лечения и подготовиться к возвращению к свободным полетам", - отмечают сотрудники стадиона.

Самара

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