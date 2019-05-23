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Перепачканного нефтью бобра спасли в Самаре

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники самарского зоопарка совместно со специалистами департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который перепачкался нефтепродуктами и бродил по берегу Волги.

"Утром 22 мая поступило сообщение о том, что в районе Кинапа (развлекательный комплекс - ИФ) на берегу Волги сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место выехали специалисты и отловили бобра, который за это время успел уйти по берегу в район Силикатного завода", - сообщает Самарский зоопарк, куда был доставлен зверь.

Специалисты оценили состояние животного как удовлетворительное.

"Ветеринарный врач зоопарка провел поддерживающую терапию, после чего сотрудники департамента охоты и рыболовства выпустили животное в более подходящее для него местообитание в дикой природе", - говорится в сообщении.

Это не первый случай обнаружения испачканных нефтепродуктами животных в Самарской области за последнее время.

В апреле сотрудники Самарского зоопарка боролись за жизнь белого лебедя-шипуна, почерневшего от испачкавших его нефтепродуктов. К сожалению, птицу спасти не удалось. По словам специалистов, спасти животное, тело которого полностью покрыто нефтью, практически невозможно.

Самара

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