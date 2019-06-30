В Иркутской области из залитого водой Тулуна спасены более 100 животных

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спасатели и кинологи продолжают работу по спасению животных в городе Тулуне, который залили паводковые воды, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области. Совместными усилиями за последние сутки специалисты спасли более сотни животных.

"Патрулируя затопленную территорию жилого сектора города, спасатели снимают с возвышенностей и крыш домашних животных, которым также необходима помощь. Из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот. Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу", - говорится в сообщении.

"Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправят в иркутский питомник, откуда своих питомцев смогут забрать хозяева", - говорится в сообщении.

По данным 7:00 местного времени (2:00 мск), в 53 населенных пунктах Иркутской области подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС.