Airbus аварийно сел в аэропорту Сочи с разрушенным колесом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Аварийную посадку совершил в международном аэропорту Сочи самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что, по предварительным данным, разрушилась пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров, никто не пострадал.

В "Уральских авиалиниях" подтвердили инцидент в сочинском аэропорту. Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил "Интерфаксу", что самолет своевременно прошел все установленные регламентом проверки.

В августе это уже второй инцидент с самолетом, принадлежащим "Уральским авиалиниям". Самолет Airbus А321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа после вылета из подмосковного аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Все пассажиры и экипаж выжили.