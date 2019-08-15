Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321 совершил жесткую посадку на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья утром 15 августа. Все, находившиеся на борту, выжили.

Лайнер, который следовал из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, врезался в стаю птиц, в результате чего оба двигателя вышли из строя.

По данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа (авиакомпания "Уральские авиалинии" ранее сообщала о 224 пассажирах).

По данным Минздрава, пострадали 23 человека, в том числе пятеро детей. При этом госпитализация потребовалась лишь одной женщине.

Расследование

По данным Росавиации, самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов. Черные ящики не повреждены и будут переданы в МАК. Расследованием причин ЧП будет заниматься спецкомиссия.

Экипаж самолета также отстранили от полетов на время проверки - это стандартная процедура для таких случаев.

В связи с инцидентом в МЧС открыли горячую линию: (498)505-41-70.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Кто спас людей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что летчики, посадившие аварийный лайнер, - герои, в кратчайшие сроки они будут представлены к госнаградам.

Как рассказали в "Уральских авиалиниях", общий налет командира аварийно севшего самолета 41-летнего Дамира Юсупова превышает 3000 часов. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии". В 2018 году получил вторую специальность по направлению "аэронавигация".

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет - более 600 часов.

Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Как заявил гндиректор Уральских авиалиний Сергей Скуратов, несмотря на то, что лайнер садился с полными баками, риска пожара не было, так как летчики заглушили двигатели.

Что дальше

По данным авиакомпании, резервный самолет "Уральских авиалиний" в четверг вечером вылетит за пассажирами аварийно севшего Airbus А321 и пассажирами обратного рейса в Симферополе. Сначала он заберет из крымской столицы пассажиров, которые должны были улететь на самолете, не прибывшем рано утром из Москвы, затем - пассажиров лайнера, совершившего вынужденную посадку в Жуковском.

Авиакомпания приступит к транспортировке пассажиров после того, как службы аэропорта отдадут весь багаж.

Пока же пассажиров аварийного А321 разместили в гостинице у аэропорта, для них организовано питание.