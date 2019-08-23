Второй за день самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Второй за день борт "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку - в этот раз в аэропорту Геленджика, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой", - сказал Скуратов в пятницу.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной экстренной посадки самолета стал перегрев двигателя.

Ранее в пятницу в аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 той же авиакомпании, следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи. В аэропорту сообщили, что посадка прошла благополучно, но разрушилась пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров.

Кроме того, 15 августа самолет Airbus А321, принадлежащий "Уральским авиалиниям" и летевший в Симферополь, сразу после взлета из подмосковного аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, несколько десятков человек пострадали. Лайнер восстановлению не подлежит, его разрежут на части и утилизируют.