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"Уральские авиалинии" исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

"Уральские авиалинии" исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Севший в кукурузном поле самолёт А321 "Уральских авиалиний" разбирают на части для утилизации
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Использования частей севшего в кукурузном поле самолёта А321 в качестве музейных экспонатов или сувенирной продукции невозможно, так как самолет был взят в лизинг и находится под таможенным контролем, сообщил технический специалист авиакомпании "Уральские авиалинии".

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Он сообщил журналистам, что все части самолета будут утилизированы. "Как вы наблюдаете, идёт процесс эвакуации самолета. В дальнейшем техническим составом "Уральских авиалиний" будут выполнены работы по утилизации", - сказал представитель компании.

На кукурузном поле остаётся нос самолёта и часть "хвоста", его продолжают разрезать гидравлическими ножницами, передает корреспондент "Интерфакса".

В пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что части аварийного A321 "Уральских авиалиний" будут окончательно убраны с подмосковного кукурузного поля в ночь на понедельник.

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и без выпуска шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Уральские авиалинии Жуковский А321

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