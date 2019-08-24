Кабину и хвост аварийно севшего в Подмосковье А321 убрали с кукурузного поля

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Кабину пилотов и хвост самолета А321 "Уральских авиалиний", совершившего ранее аварийную посадку в районе Жуковского, убрали с кукурузного поля, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель авиакомпании.

"Кабину и хвост утянули к шоссе. Погрузка будет производиться там. Из-за веса конструкций грузовой автомобиль не смог бы вывезти их по накатанной на поле колее", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что самолет будет эвакуирован в ангар, арендованный "Уральскими авиалиниями" в Москве. Все его части будут утилизированы.

Также источник говорил, что части аварийного A321 будут полностью убраны с поля в ночь на понедельник.

Самолет Airbus А321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит.