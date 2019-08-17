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СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России в субботу опроверг появившуюся в СМИ информацию о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье.

"Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва - Симферополь", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Отмечается, что проникновений посторонних лиц на оцепленную сотрудниками Муниципального управления МВД России "Раменское" территорию зафиксировано не было, на месте круглосуточно работает следственно-оперативная группа.

Пресс-служба "Уральских авиалиний" также опровергла информацию о мародерах. Как сообщила авиакомпания в своем инстаграме, самолет охраняется Росгваридией, на его борту ведут работы Следственный комитет и эксперты Межгосударственного авиационного комитета.

Самолет Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом по маршруту Москва - Симферополь, сразу после взлета 15 августа был вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. Самолет восстановлению не подлежит.

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В субботу гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сказал "Интерфаксу", что эвакуировать А321 с поля в Подмосковье удастся не раньше понедельника. Авиакомпания ранее попросила для этого оборудование у аэропорта "Шереметьево".

Также в субботу информированный источник "Интерфакса" сообщил, что специалисты МАК скопировали информацию с бортовых самописцев аварийного самолета, с ней ведется работа.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Уральские авиалинии А321 СКР

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