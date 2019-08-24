Заблудившийся в степях под Астраханью иностранец вышел на связь

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Гражданин Германии, заблудившейся в степи в Астраханской области, самостоятельно на попутных машинах добрался до Астрахани, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном главке МЧС в субботу.

"Мужчина сам вышел на связь и сообщил в посольство, что с ним все благополучно, он у друзей в Астрахани. До города он добрался на попутных машинах. Мотоцикл, видимо, бросил в степи", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в областном управлении МВД РФ проинформировали, что жительница Астрахани подала в полицию заявление об исчезновении путешественника из Германии. Мужчина накануне уехал от ее дома и не вернулся.

До этого в МЧС сообщали, что ищут потерявшегося гражданина Португалии. В ведомстве уточняли, что 23 августа иностранец дозвонился на номер экстренной службы и заявил, что заблудился в астраханской степи. Он также сказал, что аккумулятор его телефона почти разряжен, и после этого не выходил на связь.