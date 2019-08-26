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Ан-124 "Руслан" после модернизации станет "российским"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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"КБ "Ильюшин" по заказу Минпромторга России с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжёлого военно-транспортного самолета Ан-124-100М. Модернизации подвергаются бортовое радиоэлектронное оборудование, общесамолетные системы. Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолет Ан-124 "российским", - заявил Мантуров.

"Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на четвертый квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами", - сказал министр.

Ан-124 "Руслан" - самый крупный и грузоподъемный самолет в мире, разработан на Украине в КБ "Антонов". Выпуск Ан-124 прекращен в России с 2003 года, однако продолжается ремонт и поддержание лётной годности самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса было изготовлено 36 единиц Ан-124.

В июне 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что существующий парк самолетов Ан-124 "Руслан" будет модернизирован. По его словам, в настоящее время нужно наладить производство по импортозамещению украинского двигателя Д-18Т.

Позже глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что модернизация существующего парка Ан-124 продлит их ресурс до конца 2040-х годов.

Как сообщалось, "Авиакомплекс им. Ильюшина" планирует модернизировать Ан-124 "Руслан" к 2022 году. На ульяновском предприятии "Авиастар-СП", ранее выпускавшем "Русланы", по заказу "Ильюшина" должны переоборудовать самолёт Ан-124-100 военно-транспортной авиации в облик Ан-124-100М и провести его испытания. Согласно материалам на портале госзакупок, выполнение этих опытно-конструкторских работ (ОКР) обойдется примерно в 3,5 млрд руб.

Ранее в КБ "Антонов" заявляли, что только разработчик самолета "обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и лётной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции".

Денис Мантуров Ан-124

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