Украинский "Антонов" потребовал изменить название российской модификации "Руслана"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Украинское ГП "Антонов" требует от российского конструкторского бюро "Ильюшин", разрабатывающего новый самолет на базе Ан-124, "Руслан", отказаться от упоминания в названии букв "Ан". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

КБ "Ильюшин" с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М.

Специалисты ГП "Антонов" не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако, как отмечается, подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью.

"Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - отмечает предприятие.

По данным ГП "Антонов", в период с 2004 по 2007 годы предприятие разработало и сертифицировало три модификации "Руслана", одна из которых уже получила обозначение Ан-124-100М. Две другие - Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150 отличаются увеличенной до 150 тонн полезной нагрузкой и возможностью перевозить моногрузы весом до 120 тонн.

В "Антонове" подчеркивают, что в мировой практике новые модификации и варианты воздушных судов обычно создаются на базе аппаратов собственной разработки.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники. По решению украинского правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".