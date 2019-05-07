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Заключен контракт на создание сверхтяжелого транспортника на смену Ан-124 "Руслан"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Подписан контракт на разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену украинского Ан-124 "Руслан", следует из годового отчета ПАО "Ил".

"В рамках опытно-конструкторских работ по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета (СТВТС) завершена фаза предконтрактной работы, заключен государственный контракт на выполнение 3-5 этапов ОКР "СТВТС", - говорится в документе, опубликованном во вторник в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно отчету, в 2018 году компанией "Ильюшин" также велась предконтрактная работа на выполнение научно-исследовательской работы "Исследование путей создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (НИР ПАК ВТА)".

Кроме того, "Ил" продолжает работы по модернизации, восстановлению исправности и продлению ресурса на самолетах типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т.

В августе 2018 года президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что возможный облик перспективного самолета военно-транспортной авиации ПАК ВТА обсуждается с Минобороны РФ. "Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможный облик этого самолёта, какими характеристиками он должен обладать, и так далее. Есть наработки по этому направлению. Но приступить непосредственно к созданию новой машины мы сможем только после согласования всех этих вопросов с заказчиком", - заявил Слюсарь.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия приступит к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию нового сверхтяжёлого транспортника на замену "Руслану" после 2025 года. "Они в НИРовском плане в конце ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018 - 2027 годы - ИФ)", - заявил Борисов журналистам, отвечая на вопрос о планах разработать новый сверхтяжёлый самолет для замены Ан-124.

В России выпуск Ан-124 прекращен с 2003 года, однако продолжается глубокая модернизация и поддержание лётной годности самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлены 36 единиц Ан-124.

Ан-124 Руслан ОАК

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