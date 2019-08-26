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Половина россиян назвали выступления с животными обязательными для цирка

Половина россиян назвали выступления с животными обязательными для цирка
Выступление дрессировщиков во время фестиваля циркового искусства "Идол" в Москве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мнения россиян о цирковых номерах с участием животных разделились: 53% считают, что в цирке обязательно должны быть такие выступления, 41% считает их необязательной частью программы.

Как показал опрос ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (88%) когда-либо бывали в цирке. Выступления дрессированных диких животных любимыми назвали только 11% опрошенных, номера с участием домашних животных нравятся 9%. Фаворитами оказались акробаты и эквилибристы (27%), воздушные гимнасты (22%), фокусники и иллюзионисты (19%). Появления на сцене клоунов ждут 15% опрошенных. Более трети (36%) участников опроса говорят, что им нравится вся программа цирковых вечеров.

Топ неприятных для россиян особенностей цирка составили дрессура животных (11%) и жестокое обращение с ними (9%), выступления клоунов (6%) и антисанитария, запах (5%). На вопрос о минусах цирка респонденты также могли дать до пяти открытых ответов.

Лучшим в мире российский цирк считает каждый третий (33%) россиянин, на втором месте по популярности - китайский цирк (19%). Французскую школу ценят 11% опрошенных.

Всероссийский опрос был проведен 21 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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