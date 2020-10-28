Минюст предложил систему штрафов за плохое обращение с животными

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции предложило установить штрафы до 15 тысяч рублей за нерадивое и жестокое обращение с животными, в том числе домашними и цирковыми.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, КоАП предлагается дополнить рядом статей об ответственности за несоблюдение общих требований к содержанию животных, в том числе домашних. Для граждан санкции составят от трех до пяти тысяч рублей, для нарушителей – должностных лиц и предпринимателей – от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Также Минюст предлагает ввести наказание за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. В таких случаях штрафы составят: для граждан - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме этого, законопроект предусматривает ответственность за содержание и использование животных из перечня запрещенных к содержанию. Нарушителям – гражданам придется заплатить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим лицам – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Еще одна мера ответственности предусмотрена за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Поправки предусматривают санкции в виде 3 - 15 тыс. рублей для граждан, 10 - 30 тыс. рублей для должностных лиц и 50 - 100 тыс. рублей – для юридических лиц.

Помимо этого, законопроект вводит штрафы за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии – от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, и 100 - 200 тыс. рублей – для юридических.

Минюст предлагает возложить функцию контроля за исполнением этих норм на работников Росприроднадзора.

Авторы поправок отмечают, что понятия "общие требования к содержанию животных", "требования к содержанию домашних животных" и "жестокое обращение с животными" определяются законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В Минюсте напомнили, что в этом законе содержатся основополагающие требования в области защиты животных и обеспечения безопасности, однако административная ответственность за нарушение его положений в настоящее время не установлена.