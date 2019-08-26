На Волоколамском шоссе ограничили движение после ДТП с грузовиком

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе в Москве, движение в обоих направлениях дороги затруднено. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

"На Волоколамском шоссе в результате столкновения автомобиля с грузовиком ограничено движение транспорта. Две полосы в сторону области, одна - в сторону центра Москвы", - сказали в пресс-службе в понедельник.

Пострадавших нет, отмечают в ГИБДД.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП грузовой автомобиль перевернулся.