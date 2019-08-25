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Пять человек стали жертвами ДТП в Чувашии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Чувашии произошла авария с участием двух автомобилей, в результате пять человек погибли и двое пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике.

В ведомстве уточнили, что четверо погибших находились в "автомашине отечественного производства". Пятой жертвой стал пассажир "Тойоты Королла", водитель и еще один пассажир этого автомобиля доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, говорится в сообщении.

Как отмечается, ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье на 108-м километре автодороги "Цивильск-Ульяновск".

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Чувашия

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