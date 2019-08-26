Бывший сотрудник "Синергии" получил шесть лет колонии за смертельное ДТП на Верхней Масловке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы признал бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова виновником ДТП на Верхней Масловке, в котором погибла беременная женщина. Его приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Также он не сможет управлять автомобилем в течение еще трех лет.

Исаханова признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

Суд и следствие установили, что 18 июня 2018 года он ехал на BMW по Верхней Масловке, превышая скорость, выехал на тротуар и сбил двух женщин. В момент наезда он находился под действием наркотика.

Одна из потерпевших была на позднем сроке беременности. Ее ребенок погиб на месте, сама она впала в кому и умерла, не приходя в сознание. Вторая женщина получила тяжелые травмы.

Суд приговорил Исаханова к выплате 5 млн рублей семье погибшей и еще 1 млн рублей - пострадавшей женщине.