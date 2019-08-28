В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине

Сотрудники полиции на месте преступления в берлинском районе Моабит Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это дело "не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам".

Он предложил "поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России". "Но я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией", - сказал журналистам Песков.

В среду, 28 августа, прокуратура Берлина оставила без комментариев сообщения средств массовой информации о политическом характере убийства гражданина Грузии. По словам представителя ведомства, прокуратура расследует убийство, подозреваемый находится в предварительном заключении.

Ранее берлинская прокуратура сообщила, что в минувшую пятницу, 23 июля, по подозрению в убийстве задержали 48-летнего россиянина, жертва - гражданин Грузии.

Таблоид Bild сообщил, что убитый является выходцем из Чечни и "воевал во время чеченской войны против русских сил". "В России он считается террористом. Немецкие правоохранительные органы считают его исламистом", - сообщает издание.

По информации издания, имя убитого - Зелимхан К. Семья погибшего сообщила, что в 2009 году Зелимхана пытались отравить неизвестные, в 2015 году в Грузии была совершена попытка покушения - в него стреляли. После этого он попросил убежища в Германии и пользовался документами на разные имена. В убежище мужчине было отказано.

23 июля он шел на пятничную молитву в берлинском районе Моабит в парке Малый Тиргартен, который находится недалеко от ведомства канцлера и здания Рейхстага. К мужчине сзади подъехал велосипедист и, по словам свидетелей, выстрелил из пистолета сначала в спину, а затем в голову.

Как сообщает Bild, подозреваемый в убийстве при задержании якобы сказал, что хочет поговорить с представителем российского посольства. В рюкзаке у него нашли порошковый перец - следователи считают, что с его помощью подозреваемый пытался сбить со следа служебных собак. Оружие и велосипед после нападения он утопил в реке неподалеку. После этого он переоделся в кустах, где его и задержали полицейские.