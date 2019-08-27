В ЦИК задумались о целесообразности экспертного совета после срыва двух заседаний

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме рассмотрят "вопрос о целесообразности и эффективности" Научно-экспертного совета при комиссии, сообщили в пресс-службе ЦИКа. У комиссии возникли сомнения после отмены двух заседаний совета.

26 августа стало известно, что ЦИК во второй раз отменил расширенное заседание с участием экспертов, на котором предполагалось пригласить критически настроенных политологов и обозревателей и обсудить регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

"Подавляющая часть" совета и приглашенных критиков избиркомов по разным причинам не откликнулась на приглашение ЦИК. "В связи с недостаточным количеством оппонентов, чьи позиции мы хотели бы заслушать и учесть, вынуждены в очередной раз отменить назначенное мероприятие", - сообщили в пресс-службе комиссии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова предлагала провести такое открытое заседание еще 14 августа. На нем она обещала объяснить, почему независимым кандидатам отказали с регистрации на выборах в Мосгордуму, и представить доказательства обоснованности таких решений. Провести обсуждение она предложила "с учетом того, что много вранья" о регистрации.

Мероприятие также отменили, поскольку большая часть экспертов совета были в отпусках. Участие в заседании подтвердили только 14 экспертов из 77.