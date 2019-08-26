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ЦИК во второй раз отменил расширенное заседание с участием экспертов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В пресс-службе Центризбиркома РФ сообщили об отмене назначенного на 27 августа расширенного заседания комиссии с участием Научно-экспертного совета.

"Подавляющая часть Научно-экспертного совета при ЦИК России, а также критически настроенных политологов и обозревателей, приглашенных для участия в открытой дискуссии по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму <...> по разным причинам не откликнулись на наше предложение. В связи с недостаточным количеством оппонентов, чьи позиции мы хотели бы заслушать и учесть, вынуждены в очередной раз отменить назначенное мероприятие", - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова анонсировала на 14 августа открытое заседание, посвященное выборам в Мосгордуму. Она планировала пригласить экспертов для открытого обсуждения выборов в Мосгордуму, которые сочли необоснованным отказ ряду кандидатов в регистрации.

"С учетом того, что много вранья, что вроде бы все по закону, а вроде бы и нет, мы в среду предлагаем провести расширенное открытое заседание ЦИК, пригласить всех тех, кто пишет на эту тему (московских выборов), кто хоть сколько-то в том разбирается, и аргументированно провести диалог", - сказала она на заседании комиссии.

"Мы будем отстаивать свою позицию (по отказам кандидатам). И приведем те факты, которые, я надеюсь, подкрепят ее. Мы не хотели этого делать, чтобы не навредить кандидатам. Никто не скажет, что мы искали что-то, чтобы не пропустить (кандидатов на выборы), мы искали, как максимально вытянуть", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что она "не будет оправдываться", так как для этого "нет оснований".

Однако мероприятие было отменено. Как говорил "Интерфаксу" член Научно-экспертного совета при ЦИКе Роман Коломойцев, причина была в том, что большая часть членов совета находилась в отпусках. Зампред ЦИК Николай Булаев сообщал, что свое участие подтверждали лишь 14 экспертов из 77 членов совета.

Центризбирком Мосгордума

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