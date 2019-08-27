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В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться после встречи с министром

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Двое из шести врачей нижнетагильской больницы №1, которые решили уволиться из-за роста нагрузки и низких зарплат, пообещали отозвать эти заявления после встречи с главой Минздрава Свердловской области Андреем Цветковым. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Министр поговорил один на один со всеми шестью хирургами, добавил представитель больницы. По его словам, остальные четверо также не настроены категорично уходить и продолжают "раздумывать".

"Да раздумывают, у них же еще время есть - две недели еще не вышло. Поэтому, да, еще раздумывают, работают", - пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что шесть из десяти хирургов больницы подали заявления об увольнения. Это произошло после того, как в учреждение направили часть пациентов Демидовской больницы, где еще ранее уволились четыре хирурга. С 26 августа в больницу №1 прибыли хирурги из Свердловска, чтобы заменить увольняющихся.

Проверку ситуации начали Минздрав Свердловской области и прокуратура региона.

Нижний Тагил Свердловская область Минздрав

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