В Кремле ждут реакции Минздрава на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Кремле видели сообщения о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле, но реагировать на это должны регионральные власти и Минздрав, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его данным, эти структуры занимаются проблемой.

В августе шесть из десяти хирургов городской больницы №1 уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат, писал "Коммерсантъ". У них возросла нагрузка после того, как в начале августа з Демидовской больницы Нижнего Тагила ушли еще четыре хирурга, и в больницу №1 перевели часть пациентов из Демидовской. Заменить уволившихся в больнице планировали врачами из Екатеринбурга.

В Минздраве Свердловской области создали комиссию для проверки ситуации. Представитель ведомства сказал "Коммерсанту", что в Нижнем Тагиле хирурги получают от 70 тысяч до 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Председатель профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева заявила, что в Свердловской области или Пермском крае средняя зарплата врачей составляет 22 тысячи –25 тысяч рублей на ставку. Чтобы чиновники могли отчитаться о повышении зарплат в соответствии с майскими указами 2012 года, врачи должны работать на полторы-две ставки, считает она.