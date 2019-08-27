В больницах Нижнего Тагила начали финансовую проверку после увольнений врачей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В больницах Нижнего Тагила, откуда уволились хирурги, проверят, как назначались врачам выплаты. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 27 августа в Екатеринбурге. По его словам, проверка будет идти около месяца.

"Наша задача - просмотреть, каким образом распределяется фонд стимулирования, общий объем заработной платы медработников, насколько адекватно она совмещается с нагрузкой людей", - отметил Креков.

По его словам, по итогам проверки может быть принят ряд решений. Замгубернатора также подтвердил, что у уволившихся врачей, действительно, была высокая нагрузка из-за совместительства. Креков объяснил такую ситуацию нехваткой кадров в местных больницах.

Замгубернатора также рассказал, что власти планируют изучить уровень зарплат всех хирургов в регионе. И если чиновники заподозрят, что реальная нагрузка медиков не соответствует их уровню заработной платы, персональную ответственность за это понесут главные врачи, предупредил Креков.

Как сообщалось ранее, сразу шесть хирургов ЦГБ N1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. Причиной стали высокая нагрузка на специалистов и низкие зарплаты. Также ранее массовые увольнения хирургов прошли в Демидовской больнице города.

Министерство здравоохранения Свердловской области создало комиссию из-за ухода медиков. Проверку начала прокуратура Свердловской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе ситуации с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, но реагировать на это должны региональные власти и Минздрав.

После встречи с министром здравоохранения региона Андреем Цветковым во вторник двое хирургов передумали увольняться. Остальные врачи готовы пересмотреть свое решение об уходе из больниц.