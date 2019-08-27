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Путин на "МАКС-2019" показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

Путин на "МАКС-2019" показал Эрдогану новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии МАКС-2019
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 на экспозиции авиасалона "МАКС-2019" в Жуковкском.

После того, как два лидера поднялись по лестнице, чтобы осмотреть кабину, к ним присоединились министры обороны России и Турции.

Кроме Су-57, президенты также осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38.

В РоссииПутин прибыл на авиасалон "МАКС-2019"Читать подробнее

Затем они перешли к самолету-амфибии Бе-200, где Путин рассказал турецкому коллеге об основных его характеристиках машины.

После чего президенты поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21. В частности, на борту они осмотрели кабину и салон новейшего российского лайнера.

В связи с визитом Эрдогана и переговорами двух президентов СМИ делают предположения о том, будут ли они обсуждать возможную закупку истребителей Су-35. Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара (после того, как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35) рассматривает возможность закупки у России многоцелевых истребителей Су-35.

Между тем, сегодня уже стало известно, что первый российский самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию в рамках второго этапа поставок этих систем.

Международный авиакосмический салон (МАКС-2019) открывался во вторник в подмосковном Жуковском. Впервые он проходит при участии страны-партнера - Китая, с которым РФ связывают несколько проектов в авиапроме. Участие Владимира Путина в авиасалонах стало традицией: с 1999 года он пропустил открытие лишь однажды, в 2013 году. Самым ожидаемым для фото и тележурналистов моментом пребывания президента на МАКСе традиционно последние годы является покупка Путиным мороженого.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Су-57 МАКС

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