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Путин прибыл на авиасалон "МАКС-2019"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на самолете прибыл на авиасалон "МАКС-2019", открывающийся во вторник в подмосковном Жуковском.

Ранее здесь же приземлился борт турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который прилетел в Россию для переговоров с Путиным "на полях" авиасалона.

Главы двух стран осмотрят экспозицию авиасалона, после чего отправятся на переговоры.

Эрдогану, в частности, покажут новейший российский истребитель пятого поколения Су-57, а также Су-35. Как сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов, "перспективы поставок как раз зависят от показа".

В связи с предстоящими переговорами двух президентов России и Турции СМИ делают предположения о том, будут ли они обсуждать возможную закупку истребителей Су-35, объявят ли об очередной поставке компонентов С-400 "Триумф" Турции. Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара (после того, как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35) рассматривает возможность закупки у России многоцелевых истребителей Су-35.

Владимир Путин МАКС Жуковский

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