Эрдоган спросил у Путина, летает ли Су-57

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Эрдоган во время посещения авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском понтересовался у российского коллеги Владимира Путина возможностью покупки новейшей российской разработки - истребителя Су-57 .

Российский и турецкий лидеры остановились у истребителя, и Эрдоган поинтересовался, летает ли уже эта машина. Путин подтвердил: "Летает".

Президент Турции поинтересовался, можно ли купить этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба рассмеялись.

Российский истребитель пятого поколения представили на МАКСе ещё в 2011 году, тогда он был известен под заводским шифром Т-50. Но все эти годы увидеть новейший самолет можно было только в небе, во время летной программы. В этом же году впервые представится возможность увидеть Су-57 вблизи - на статической экспозиции.

Ранее в ходе посещения "МАКС" Путин и Эрдоган осмотрели кабину Су-57, затем направились к Су-35. Также их внимание привлекли вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибия Бе-200, российский гражданский самолет МС-21.

Позднее Путин и Эрдоган посмотрели летную программу, в которой были представлены в том числе новинки.