Скончался второй пассажир автобуса, въехавшего в бетонное ограждение в Перми

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число жертв столкновения автобуса с бетонным ограждением в Перми увеличилось до двух.

В пресс-службе краевого Минздрава уточнили, что в понедельник в больнице умерла еще одна женщина. Как отмечается, на сегодняшний день в больницах остаются 15 человек, среди них один ребенок. Трое взрослых на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение здания в Перми 17 августа. Один пассажир погиб на месте ДТП, пострадали 35 человек, из которых были госпитализированы 34.

По предварительной информации, дорожную аварию могла спровоцировать техническая неисправность автобуса, из-за которой водитель не справился с управлением. В момент столкновения в салоне находились 55 человек.

Возбуждено два уголовных дела. Полиция расследует инцидент по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), а региональное управление СКР - по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Водитель в момент ДТП был трезв, с него взяли письменное обязательство о явке.