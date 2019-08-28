Два человека остались под завалами в Новосибирске

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пресс-служба "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), здание которой обрушилось в Новосибирске, сообщает, что под завалами находятся два человека.

Как отмечается, всего работало 8 человек. "Один человек - не пострадал, один - погиб, один - с переломом, двое - под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области подтвердили, что под завалами, по оперативным данным, находятся двое. "По последним данным, всего из-под завалов извлекли двух человек, один из них погиб, второй - госпитализирован", - сказал представитель пресс-службы.

По его информации, в настоящее время строительные краны разбирают большие бетонные блоки.

В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что спасатели проводят "минуты тишины", во время которых приостанавливают все работы.

По уточненным данным, перекрытия обрушились на площади 400 кв. м в реконструируемом здании в Новосибирске. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).