Минсельхоз предложил маркировать органические продукты белым листом на зеленом фоне

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз подготовил проект приказа об утверждении формы и порядка использования знака органической продукции единого образца. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Согласно проекту, знак органической продукции представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью "ОРГАНИК" (кириллица) сверху листа и "ORGANIC" (латиница) - снизу листа. Шрифт надписи - Circe. В проекте приказа также даны характеристики зеленого цвета, который будет использоваться в графическом изображении.

Как уточняется в документе, знак будет информировать покупателей о том, что производство органического продукта соответствует действующим в РФ национальным, межгосударственным и международным стандартам.

Изображение листа на упаковке будет сопровождаться двухмерным штрих-кодом, который будет наноситься на потребительскую и (или) транспортную тару или на приложенные к продукту материалы в соответствии с требованиями национального стандарта РФ.

Основанием для маркирования органической продукции будет сертификат соответствия производства органической продукции.

Маркировка графическим знаком "органик" предусмотрена законом об органическом сельском хозяйстве, который вступает в силу в 2020 году. Наносить знак на свою продукцию смогут только те производители, которые прошли специальную сертификацию.

По данным Национального органического союза, в 2018 году мировой рынок органического сельского хозяйства превысил $100 млрд, рост потребления составляет 10-15% в год, причем спрос превышает потребление. Россия в этой сфере имеет серьезное преимущество за счет большого количества залежных земель, которые можно быстро ввести в оборот и использовать для органического производства. Их площадь составляет около 12 млн га.

По данным Международной федерации экологического земледелия, за последние 15 лет мировой рынок органических продуктов вырос почти в пять раз - с $18 млрд до $82 млрд - и сегодня составляет 10% от общего объема мирового рынка продовольствия. По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок органики превысит $200 млрд.

Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов.