Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.

"В отношении Ивана Жданова возбудили очередное уголовное дело. Якобы в качестве руководителя ФБК он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон", - сообщил в твиттере адвокат Владимир Воронин.

В отношении Ивана @IoannZH Жданова возбудили очередное уголовное дело. Якобы в качестве руководителя ФБК, он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон". pic.twitter.com/Ngn5Wvx1uC — voronin (@vb_voronin) August 28, 2019

Дело завели по ч. 2 со. 315 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

Люблинский суд Москвы в сентябре 2017 года обязал удалить фильм-расследование "Он вам не Димон" ФБК и его основателя Алексея Навального обязал по иску бизнесмена и фигуранта расследования Алишера Усманова. Позже Мосгорсуд уточнил, что удалить необходимо только те фрагменты фильма, которые Усманов оспаривал.

В феврале аналогичное дело завели на бывшего главу ФБК Романа Рубанова. Он был объявлен в федеральный розыск.