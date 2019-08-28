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Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.

"В отношении Ивана Жданова возбудили очередное уголовное дело. Якобы в качестве руководителя ФБК он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон", - сообщил в твиттере адвокат Владимир Воронин.

Дело завели по ч. 2 со. 315 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

Люблинский суд Москвы в сентябре 2017 года обязал удалить фильм-расследование "Он вам не Димон" ФБК и его основателя Алексея Навального обязал по иску бизнесмена и фигуранта расследования Алишера Усманова. Позже Мосгорсуд уточнил, что удалить необходимо только те фрагменты фильма, которые Усманов оспаривал.

В феврале аналогичное дело завели на бывшего главу ФБК Романа Рубанова. Он был объявлен в федеральный розыск.

ФБК Иван Жданов

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