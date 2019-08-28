СКР проверит сообщения об издевательстве над инвалидом в доме для престарелых под Орлом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Орловской области проводят проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав инвалида в одном из домов-интернатов для престарелых. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР 28 августа.

В сообщении говорится, что следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение прав и законных интересов инвалидов.

В свою очередь пресс-служба областного правительства со ссылкой на департамент соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости передает, что в настоящее время в Болховском доме-интернате, где, как утверждается и произошел упомянутый инцидент, проводится рабочее совещание.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал принять кадровые решения по итогам проверки в доме-интернате. Об этом сообщает портал obl1.ru. Клычков назвал ситуацию "вопиющей".

По информации местных СМИ, в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео из Болховского дома-интерната, на котором видно, как на полу коридора лежит пожилой раздетый мужчина, мимо которого ходит персонал. Автор ролика пояснил, что в момент съемки в помещении, где жил инвалид, проводилась травля тараканов.