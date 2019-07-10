Директор ярославского интерната в суде доказала, что не заставляла подростков пить мочу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Ярославле полностью оправдал бывшего директора школы-интерната, которая якобы заставила воспитанников пить мочу.

В пресс-службе Ярославского областного суда отметили, что судья не усмотрел состава преступления в действиях бывшего директора. Будучи оправданной, она получила право на реабилитацию.

Заседание проходило в закрытом режиме.

В октябре 2017 года СМИ писали об издевательствах над воспитанниками интерната для слабослышащих детей в Ярославской области. Сообщалось, что директор интерната в целях наказания заставила подростков выпить их мочу.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).