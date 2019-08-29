"Ъ" узнал, что у подозреваемого в убийстве в Берлине россиянина был фальшивый паспорт

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянин, арестованный за убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, въехал в Германию по поддельным документам некоего уроженца Сибири. Об этом стало известно "Коммерсанту".

По данным прокуратуры Германии, предполагаемый убийца въехал в страну по документам гражданина России Вадима Сергеевича (фамилия не разглашается). Однако опрошенные "Ъ" знакомые Хангошвили считают, что Вадим Сергеевич — вымышленное имя, на которое просто был оформлен поддельный загранпаспорт.

Издание также пишет, что за убийством Хангошвили могут стоят только чеченцы - как проживающие в России, так и боевики-"ичкерийцы", спрятавшиеся от уголовного преследования в Европе. Во время второй чеченской кампании Хангошвили воевал против войск РФ, возглавляя небольшой отряд, подконтрольный террористу Шамилю Басаеву.

За многочисленные тяжкие преступления против военнослужащих и мирных жителей республики он попал в федеральный розыск. Кроме того, Хангошвили нажил себе влиятельных врагов среди российских чеченцев. Однако после ликвидации Басаева Хангошвили смог благополучно вернуться в Грузию.

Ранее в августе источник во властных структура Чечни заявил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из этой республики, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту. Причастность России к инциденту в Берлину также отвергли в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это дело "не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам".

41-летний Хангошвили был убит 23 августа в центре Берлина во время прогулки в парки. К мужчине сзади подъехал велосипедист и, по словам свидетелей, выстрелил из пистолета сначала в спину, а затем в голову. Как сообщал таблоид Bild, подозреваемый в убийстве при задержании якобы сказал, что хочет поговорить с представителем российского посольства.