Путин подписал закон о защите и поощрении капвложений в России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон, который вводит в России механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Бизнес обязуется инвестировать определенные суммы (от 250 млн руб. до выше 10 млрд рублей) в проекты в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы.

Закон о СЗПК и законы-спутники, также подписанные главой государства, опубликованы на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Письмо Белоусова

"Корнями" закон уходит в нашумевшую историю уже почти двухлетней давности с инициативой Андрея Белоусова, на тот момент помощника президента (ныне первый вице-премьер), по изъятию сверхприбылей у экспортоориентированных компаний ненефтегазовых секторов.

Идея трансформировалась в создание рабочей группы на площадке РСПП и правительства, где и обсуждались первые версии законопроекта о СЗПК. Судьба документа складывалась крайне непросто - его несколько раз переписывали, дважды рассматривали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, но так и не сумели внести в Госдуму в оговоренный президентским поручением срок (до конца весенней сессии 2019 года). В прошлом октябре его все же рассмотрели на заседании правительства и внесли в Госдуму, где он был принят в первом чтении в декабре. Однако уже тогда было понятно, что документ ждет серьезная переработка: его раскритиковал тот же РСПП, и Белоусов в декабре, еще как помощник президента, пообещал бизнесу серьезные поправки.

В итоге законопроект "по наследству" достался новому правительству, где работу над ним возглавил все тот же Белоусов: в феврале он провел целую серию совещаний по доработке документа. В результате законопроект перестал соответствовать своему неформальному названию "Инвестиционный кодекс", которое успело войти в лексикон чиновников. В обновленном виде документ регулирует исключительно соглашения о защите и поощрении капвложений.

Предмет регулирования закона теперь ограничен отношениями, возникающими в связи с осуществлением инвестиций на основании СЗПК.

В пояснительной записке Минфин констатировал, что "в связи с наличием полярных точек зрения и отсутствием консолидированной позиции в отношении общего инвестиционного режима" из законопроекта исключены требование об отложенном вступлении в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия ведения бизнеса; перечень мер господдержки и принципов их предоставления; положения о проведении финансово-инвестиционного аудита; единые условия стабилизации по СЗПК, концессионным соглашениям и соглашениям о ГЧП (государственно-частном партнерстве - ИФ); особенности участия публично-правовых образований в реализации публичных инвестиционных проектов; особенности осуществления деятельности иностранными инвесторами.

В окончательную версию закона не попали и требования к регулированию территорий с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности (особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития и др.).

Стабилизационная оговорка

Закон с учетом проекта поправок предусматривает предоставление "стабилизационной оговорки" на основании СЗПК на срок 6, 15 или 20 лет при условии капвложений в объеме не менее 250 млн рублей (для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта), 500 млн рублей (для проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства), 1,5 млрд рублей (обрабатывающие производства) и 5 млрд рублей (остальные отрасли, за исключением игорного бизнеса, производства табачных изделий и алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа).

В стабоговорку входят налоговые условия (по налогу на прибыль, на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам), условия землепользования и градостроительной деятельности. При инвестициях от 10 млрд рублей в нее также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до 3 лет) и экспортные таможенные пошлины. Муниципалитеты смогут включать в стабоговорку земельный налог, отдельные акты в сфере землепользования и градостроительной деятельности.

При этом инвесторы в рамках соглашений о СЗПК получат возможность компенсации понесенных ими расходов на транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную и цифровую инфраструктуру за счет вновь поступающих налогов от проекта.

"Инвестиционный навигатор"

Предусмотрено формирование электронного реестра мер господдержки - так называемого инвестиционного навигатора.

Два принципиальных элемента конструкции СЗПК: наличие у инвестора права, а не обязанности реализовать проект, а у РФ (или региона) - обязанности не применять изменяющие условия реализации проекта акты.

Право требовать от государства компенсации убытков или недополученных доходов будет возникать у инвесторов самых крупных проектов - с объемом капвложений от 300 млрд рублей. В свою очередь, государство сможет требовать компенсации убытков, если в проекте СЗПК были задействованы средства ФНБ, бюджетные инвестиции или госгарантии.

От "инвестиционного кодекса" полностью не отказались

Чиновники окончательно не отказались от идеи "инвестиционного кодекса". "Положения, не включенные в редакцию законопроекта с учетом проекта поправок, предлагается дополнительно проработать в более продолжительные сроки с развернутой дискуссией с инвестиционным и предпринимательским сообществом, регионами, банками и т.д. в рамках следующего этапа совершенствования инвестиционного законодательства РФ. По результатам формирования новой взаимосогласованной позиции будет предложено подготовить редакцию инвестиционного кодекса, систематизирующего все существующие формы и меры господдержки, а также договорные отношения между публичной и частной сторонами в этой сфере в целях создания дополнительных условий для развития инвестиционной деятельности, системности и ясности госполитики в инвестиционной сфере и предупреждения непредсказуемых и непрогнозируемых рисков бюджетов бюджетной системы и казны РФ", - резюмировал Минфин в пояснительной записке.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. При этом нормы о создании системы мониторинга и электронного реестра мер господдержки - так называемого инвестиционного навигатора - вступят в силу через год после официального опубликования.