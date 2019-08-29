Источник сообщил о помещении Сенцова в СИЗО Москвы в рамках подготовки к обмену

Украинский режиссер Олег Сенцов Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2 ("Бутырка").

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву. По словам собеседника агентства, украинец доставлен в столицу в рамках проходящего процесса обмена.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что украинец, освобождения которого добивался официальный Киев, был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной. При этом адвокаты Сенцова эти сведения не смогли подтвердить.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Он был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2014 года в Крыму в составе группы, членов которой заподозрили в подготовке диверсионно-террористических актов в ряде городов полуострова. При задержании ФСБ сообщала о причастности членов группы к запрещенному в РФ "Правому сектору". Все члены группы были осуждены.

После приговора официальный Киев и различные международные организации призывали отпустить Сенцова.