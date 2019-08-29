Правозащитники сообщили о переводе в Москву из колонии украинца Романа Сущенко

В России его приговорили к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже

Гражданин Украины Роман Сущенко во время оглашения приговора в Мосгорсуде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Гражданина Украины Романа Сущенко, осужденного в России по обвинению в шпионаже, доставили из колонии в Кировской области в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его данным, всего в этом изоляторе больше 30 человек, в том числе 24 моряка ВМФ Украины, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Мельников назвал точными сведения, что сейчас в "Лефортово", кроме Сущенко, находятся также осужденные в России граждане Украины Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, и Евгений Панов. Ранее об их переводе в Москву для подготовки к обмену сообщили в "Мемориале". Источник "Интерфакса" узнал, что Москву также перевели режиссера Олега Сенцова, ранее приговоренного к двадцати годам колонии строгого режима.

Сущенко задержали в октябре 2016 года в Москве. В ФСБ заявили, что это кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника и его задержали "при проведении шпионской акции". В июне 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам строгого режима, в сентябре 2018 года это решение подтвердил Верховный суд России. Заседания проводились в закрытом режиме.

По словам адвоката Сущенко Марка Фейгина, в ФСБ решили, что его подзащитный собирал в Москве информацию о войне в Донбассе. Сущенко вину не признал. Фейгин говорил, что в Москву он приезжал к родственникам.