Поиск

Адвокат Сенцова пока не подтвердил сообщения о его этапировании в Москву

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Защита осуждённого украинца Олега Сенцова не располагает информацией о его доставке в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что эти сведения не подтверждает адвокат Дмитрий Динзе, который несколько дней назад был в Лабытнанги. Именно там отбывает наказание гражданин Украины.

Ранее в анонимных телеграм-каналах появились сообщения, что Сенцов якобы переведен из колонии в Лабытнанги в Москву. До этого некоторые СМИ утверждали, что он включен в списки на обмен между РФ и Украиной.

Накануне суд Киева освободил из-под ареста российского и украинского журналиста Кирилла Вышинского, который также упоминался в числе возможных кандидатов на обмен. Сам Вышинский такую возможность отклонил.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Он был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2014 года в Крыму в составе группы, членов которой заподозрили в подготовке диверсионно-террористических актов в ряде городов полуострова. Все члены группы были осуждены.

Олег Сенцов

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о помещении Сенцова в СИЗО Москвы в рамках подготовки к обмену

Источник сообщил о помещении Сенцова в СИЗО Москвы в рамках подготовки к обмену

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск

Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили из-за массовых увольнений

Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили из-за массовых увольнений

Суд в Новосибирске отказался снять кандидатуру действующего мэра Локтя с выборов

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Владивосток пострадал от ливней на 100 миллионов рублей

Поисковым сетям дадут шесть часов на удаление пиратских ссылок

Поисковым сетям дадут шесть часов на удаление пиратских ссылок

Робот FEDOR не узнал турецкого президента Эрдогана

Что произошло за день: среда, 28 августа

Минфин предложил переформатировать рабочую группу по связям правительства с инвесторами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');