Адвокат Сенцова пока не подтвердил сообщения о его этапировании в Москву

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Защита осуждённого украинца Олега Сенцова не располагает информацией о его доставке в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что эти сведения не подтверждает адвокат Дмитрий Динзе, который несколько дней назад был в Лабытнанги. Именно там отбывает наказание гражданин Украины.

Ранее в анонимных телеграм-каналах появились сообщения, что Сенцов якобы переведен из колонии в Лабытнанги в Москву. До этого некоторые СМИ утверждали, что он включен в списки на обмен между РФ и Украиной.

Накануне суд Киева освободил из-под ареста российского и украинского журналиста Кирилла Вышинского, который также упоминался в числе возможных кандидатов на обмен. Сам Вышинский такую возможность отклонил.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Он был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2014 года в Крыму в составе группы, членов которой заподозрили в подготовке диверсионно-террористических актов в ряде городов полуострова. Все члены группы были осуждены.