В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Столичные правоохранительные органы проверяют информацию о разбойном нападении на граждан Китая на юге Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник в среду.
"По предварительной информации, на улице Подольских Курсантов неизвестные совершили разбойное нападение с применением травматического оружия и топоров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нападавшие расстреляли автомобиль, разбили топорами окна и похитили крупную сумму денег, предположительно, 1 млн рублей.
Источник добавил, что нападение было совершено на граждан КНР.
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
"Объявлен план "Перехват". Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе столичного главка МВД.
В полиции не уточнили гражданство пострадавших и сумму наличных средств.