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В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Столичные правоохранительные органы проверяют информацию о разбойном нападении на граждан Китая на юге Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник в среду.

"По предварительной информации, на улице Подольских Курсантов неизвестные совершили разбойное нападение с применением травматического оружия и топоров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавшие расстреляли автомобиль, разбили топорами окна и похитили крупную сумму денег, предположительно, 1 млн рублей.

Источник добавил, что нападение было совершено на граждан КНР.

В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".

"Объявлен план "Перехват". Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе столичного главка МВД.

В полиции не уточнили гражданство пострадавших и сумму наличных средств.

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