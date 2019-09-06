Рогозин анонсировал создание новой ракеты "Союз-6"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" намерен создать новую ракету "Союз-6", использующую двигатели РД-180, в данный момент эксплуатируемые только в США. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Скорее всего на базе этой ракеты ("Союз-5" - ИФ) мы будем создавать ещё одну ракету, но более пониженного класса, ракету среднего класса "Союз 6", на которой будут летать на основе двигателя РД-180", - сказал Рогозин.

"Это выход из ситуации, когда американцы, если прекращают поставки, закупки этого двигателя для своих нужд, чтобы мы не потеряли эту уникальную машину, уникальный мотор", - пояснил он.

По его словам, РД-180 будет впервые использован "внутри нашей страны" для создания ракеты среднего класса нового поколения. Планируется, что эта ракета постепенно заменит "Союз-2". "Сегодня мы техническую идею наших конструкторов обнародовали, и президент ее поддержал", - добавил глава "Роскосмоса".

Российское "НПО Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas-V фирмы United Launch Alliance. В 2018 году американским заказчикам было передано, в частности, 11 РД-180, в текущем году - три. Двигатели в данный момент не используются на российских ракетах-носителях.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы.

В будущем ее планируется применять для выведения на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля, который до недавнего времени назывался "Федерация". Его пилотируемый полет и стыковка с Международной космической станцией планируется в 2024 году. Однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на МКС.

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется осуществить с казахстанско-российского космического ракетного комплекса "Байтерек" на "Байконуре" в конце 2022 года. Об этом сообщили 21 августа в аэрокосмическом комитете Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана,