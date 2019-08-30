Родители потребовали отменить переезд лицея "Воробьевы горы" из Дворца пионеров

За неделю до начала учебы им сообщили, что дети будут учиться в других зданиях, а во Дворце начнут подготовку к реставрации

Фото: Reuters

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ученикам образовательного учреждения "Воробьевы горы" и их родителям за неделю до 1 сентября сообщили, что их классы переводят из Дворца пионеров на улице Косыгина в другие здания из-за масштабной реставрации. Родители возмутились из-за неожиданного и запоздалого объявления и потребовали отменить переезд, пишет "Коммерсантъ".

Администрация лицея сообщила о переезде 12 классов, в которых учится 250 детей, 23 августа. Объявление начали обсуждать в родительских чатах лицея и в группе Гагаринского района. Родители жаловались, что не готовы к изменениям: они уже рассчитывали, где ребенок будет учиться, на какие кружки затем будет ходить и приспосабливали к этому собственное расписание. Им непонятно, почему школьников вынуждают переехать, тогда как кружки, как заверяет администрация, продолжат работу во Дворце. Также им неясно, почему во Дворце в прошлом году завершили ремонт трех корпусов, на время которого классы никуда не переезжали, если так скоро зданию предстояла реставрация.

Родители пожаловались президенту Владимиру Путину, мэрии, Министерству просвещения, Следственному комитету и Генпрокуратуре на перезд, а также начали сбор подписей под петицией с требованием сохранить лицей в здании Дворца пионеров. На 10 утра 30 августа ее подписали 2093 человек.

Родители также напомнили, что на собрании в феврале 2019 года их предупредили, что классы могут перевести из Дворца в другие здания лицея, но это произойдет не раньше 2020 года. Они ссылались на протокол собрания. Перед летними каникулами они спрашивали у администрации, будет ли переезд, им отвечали, что не будет. "Получается, нас обманули и подвели", - цитирует "Коммерсантъ".

В объявлении администрации "Воробьевых гор" о переезде говорится, что с сентября 2019 года во Дворце начнется инструментальное обследование зданий и тестирование конструкций и инженерных сетей перед реставрацией, в том числе шурфление и штробление. Работы объяснили необходимостью сохранения и "приспособления под современное использование выявленных объектов культурного наследия". "Просим отнестись с пониманием к тому, что уникальное учебное заведение, шедевр советского модернизма… впервые с 1962 года отправится на заслуженную реставрацию", - цитирует издание.

Техзадание по подготовке проекта реставрации разработали в июне 2019 года, победитель был определен 23 августа, работы должны завершиться за 390 дней, после чего начнется реставрация, следует из материалов госзакупок.

В департаменте образования Москвы на запрос "Коммерсанта" не ответили. Из ответов администрации школы родителям следует, что классы решили перевести из Дворца ради безопасности детей, при этом кружки и секции продолжат работу в здании.