"Яндекс" купит участок под новую штаб-квартиру в Москве за $145 млн

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" подписал соглашение о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орленок", говорится в сообщении компании.

Сделка реализуется для строительства новой штаб-квартиры компании.

"После закрытия сделки "Яндекс" планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке", - отмечается в сообщении "Яндекса".

"Мы очень рады, что у "Яндекса" появится собственный дом практически в центре Москвы, по соседству с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров столицы. Мы уверены, что это поможет нам и дальше привлекать талантливых людей, развивать и масштабировать бизнес, создавать новые продукты и сервисы для наших пользователей. В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе", - заявил руководитель группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож.

Сейчас в московских офисах "Яндекса" работает около 6500 сотрудников. Основная часть — в штаб-квартире в деловом квартале "Красная Роза", где "Яндекс" арендует около 61 тыс. кв.м.. Еще 27 тыс. кв.м. компания арендует в бизнес-центре "Аврора". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года.