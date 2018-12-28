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Экономика

"Яндекс" закрыл сделку по покупке участка на улице Косыгина под новую штаб-квартиру в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" закрыл сделку по покупке участка на улице Косыгина под новую штаб-квартиру в Москве, говорится в сообщении компании. Сделка была закрыта 25 декабря.

От дальнейших комментариев в пресс-службе компании отказались.

О том, что "Яндекс" подписал соглашение о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание гостиницы "Корстон" (бывший "Орлёнок"), компания объявила 18 декабря. Сообщалось, что участок обойдется компании в $145 млн.

"После закрытия сделки "Яндекс" планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке", - сообщала ранее компания.

Гостиница была построена в 1976 году, она была переименована в "Корстон" в 2002 году.

Сейчас компания арендует 27 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-парке "Аврора" и 61 тыс. кв. м. в бизнес-центре "Красная роза". Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года. В московских офисах "Яндекса" работает около 6,5 тыс. сотрудников.

Ранее компания планировала приобрести у компании "Красная роза 1875 лимитед" (входит в KR Properties Александра Клячина) семь офисных зданий общей площадью около 80 тыс. кв. м. Сделка предполагалась неденежная: "Яндекс" взял бы на себя долговые обязательства продавца на $490 млн и выпустил бы на имя "Красная Роза 1875 Лимитед" 12,9 млн обыкновенных акций класса "A" с ограничением срока продажи на 90 дней. Однако в сентябре 2016 года компания вышла из сделки из-за изменения рыночных условий.

Руководитель департамента офисной недвижимости (аренда помещений) Cushman & Wakefield Дмитрий Тарасов ранее отметил, что здание гостиницы "Орленок", вероятно, снесут. По его словам, на участке будет построен офисный комплекс класса "А". Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивается в $275-330 млн, уточнил он.

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Теги: Яндекс, Москва

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