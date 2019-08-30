Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские предприятия, перерабатывающие вторсырье, в 2018 году закупили за рубежом пластиковых отходов на общую сумму свыше 20 млн долларов. Это на 32% больше, чем годом ранее, выяснил РБК, ознакомившись с данными таможенной статистики.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году Россия закупила за границей пластиковый мусор из категории "отходы, обрезки и скрап из пластмасс". За первые шесть месяцев 2019 года импорт пластиковых отходов увеличился на 41% к тому же периоду годовой давности, до 12,6 млн долларов.

Согласно информации ФТС, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция (6,25 млн долларов за 2018 год), Белоруссия (3,1 млн) и Япония (2,8 млн).

Рост объемов закупок отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается. По данным "Гринписа", 94% отходов пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, перерабатывающим предприятиям приходится закупать недостающее сырье за границей.

Мусорная реформа С 1 января 2019-го в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с начала года получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации ТКО от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешили отложить мусорную реформу до 1 января 2022 года.

С точки зрения стоимости вторсырья и спроса на него, рынок пластиков считается крайне привлекательным для переработчиков, отмечает ведущий аналитик института "Центр развития" ВШЭ Анна Волкова. Председатель совета директоров группы компаний "Экотехнологии", в которую входит Тверской завод вторичных полимеров, Константин Рзаев поясняет, что в основном российские компанию импортируют прессованные ПЭТ-бутылки из-под воды, молока и других напитков. Этот вид пластика на сегодняшний день перерабатывают в РФ лучше всего.

Имеющиеся в России мощности переработчиков вторсырья в основном загружены, но их рост крайне ограничен из-за невозможности купить больше отходов, говорит Рзаев. Масштабная экономика переработки не создается, потому что на рынке недостаточно вторичного сырья, объясняет эксперт.

"А это, в свою очередь, сдерживается очень медленным ходом реализации мусорной реформы, в том числе очень медленным строительством мусоросортировочных комплексов", - отмечает Рзаев. По его словам, до тех пор пока мусорная реформа не будет реализована, переработчикам вторсырья будет помогать импорт.

РБК также пишет, что одновременно в РФ растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке. Макулатура — главная статья российского экспорта среди вторсырья (без учета лома и отходов черных и цветных металлов). Объем продажи этого сырья в 2018 году составил почти 72 млн долларов (368 тыс. т).