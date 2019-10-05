Гордеев заявил, что РФ будет заимствовать опыт Германии по переработке ТКО

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия будет заимствовать опыт Германии по переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО), заявил вице-премьер Алексей Гордеев в ходе круглого стола с ведущими германскими и российскими специалистами отрасли по обращению с отходами в Кёльне в пятницу вечером.

Круглый стол состоялся после знакомства с работой крупнейшего в Германии мусоросжигательного завода AVG Koln, который перерабатывает твердые коммунальные отходы в электрическую и тепловую энергию с 1998 года. Его производительность - 730 тыс. тонн ТКО в год, мощность - 444 000МВт в час. Этого ресурса хватает, чтобы обеспечить электроэнергией 250 тыс. жителей Кёльна, а также подсвечивать знаменитый Кёльнский собор. Предприятие расположено в черте города, в 200 метрах от жилых домов.

Российской делегации показали все этапы термической переработки твердых коммунальных отходов - от поступления в приемный бункер и промышленной сортировки до безопасного термического обезвреживания и производства энергии. Особое внимание делегация уделила теме безопасности заводов для здоровья населения и окружающей среды. Это один из ключевых вопросов при выборе технологии обезвреживания отходов.

Как заявил Гордеев, в Германии построена эффективная система управления ТКО, главная задача которой - максимально утилизировать отходы и сделать их ценным ресурсом. Контроль за выбросами ведётся в режиме онлайн, данные передаются одновременно и в контрольно-надзорные органы, и в интернет.

"Мы, конечно, будем заимствовать этот опыт и по технологиям, и по организации самого сбора отходов для того, чтобы в соответствии с нацпроектом "Экология" выйти к 2024 году на 36% утилизации ТКО", - заявил вице-премьер.

Гордеев подчеркнул, что строительство заводов в России будет вестись под общественным контролем. "Для решения проблемы недоверия населения надо, чтобы все процессы, начиная с проектно-строительной документации, были прозрачными. Мы должны создать в стране современную инфраструктуру переработки", - сказал он.