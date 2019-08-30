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Робот FEDOR поздравит школьников с 1 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Центр управления полетами поручил экипажу МКС - Алексею Овчинину и Александру Скворцову записать обращение робота FEDOR к российским школьникам, чтобы он их поздравил с Днем знаний 1 сентября. Трансляцию переговоров показал сайт NASA.

Поздравления запишут 30 августа. В этот же день пройдет эксперимент "Испытатель", когда робот в режиме аватара будет повторять движения за Скворцовым, облаченным в экзоскелет.

Ранее FEDOR уже поздравлял россиян с Днем государственного флага.

29 августа робота перенесли на борт МКС из корабля "Союз МС-14". "Чувствую легкость в приводах. К работе готов. При подключении экзоскелета были проблемы с управлением кистью левой руки. Сейчас номинал", - отчитался FEDOR в твиттере. Он добавил, что его разместили в МИМ2, хотя "это не самое комфортное место особенно с учётом того, что именно аппаратура МИМ2 дала сбой на ближнем участке стыковки 24 августа". Робот, по его словам, проводит диагностику этого оборудования.

"Союз МС-14" с роботом FEDOR пристыковался к МКС 27 августа со второй попытки. После стыковки робот в твиттере извинился за задержку и объяснил, что "застрял в пробке".

Сообщалось, что из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на МКС, корабль не смог причалить к шлюзу модуля МИМ2. Повторная стыковка была проведена к модулю "Звезда", который был освобождён от корабля "Союз МС-13". Он был перестыкован командиром корабля Александром Скворцовым в ручном режиме к МИМ2. После того, как FEDOR вернётся на Землю 7 сентября, космонавты займутся ремонтом системы "Курс" в модуле МИМ2.

На МКС с роботом проведут ряд экспериментов по отработке мелкой моторике рук в условиях невесомости.

FEDOR ЦУП Александр Скворцов Алексей Овчинин МКС

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