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Робот FEDOR опубликовал первый твит после неудачной стыковки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Робот FEDOR связал свое позднее прибытие на МКС с пробками.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - написал робот в своем твиттере.

Ранее во вторник корабль "Союз МС-14" со второй попытки смог пристыковаться к МКС. Первая попытка состоялась в субботу, 24 августа, но закончилась неудачей из-за неполадок в работе системы стыковки "Курс" на станции. Для обеспечения прибытия "Союза МС-14" космонавтам пришлось перестыковывать корабль "Союз МС-13" к другому модулю.

МКС FEDOR

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