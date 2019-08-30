Мутко поручил заново обследовать затопленные дома в Иркутской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Мутко распорядился в течение недели повторно осмотреть пострадавшие от наводнения дома в Иркутской области, владельцы которых не согласны с решениями оценочных комиссий о капремонте или сносе поврежденного жилья.

"Многие недовольны результатом обследования домов - кто-то считает, что его дом можно отремонтировать, а не сносить, большинство же настаивают, что их дома не подлежат восстановлению после повторного затопления. Мы поручили муниципалитетам в течение недели провести повторное обследование домов по всем таким заявлениям", - сказал Мутко.

По его словам, если на повторном обследовании дом будет признан пригодным для проживания, несогласные с таким решением владельцы могут обратиться в суд.

Вице-премьер отметил, что сейчас непригодными для проживания признаны 5143 дома - у их владельцев есть соответствующие акты. При этом выдано всего 1,5 тыс. жилищных сертификатов.

"Мы видим, что отставание значительное, но здесь есть ряд объективных причин. Первая - это вторая волна наводка, которая добавила нам еще порядка 800 домов, которые пришлось переобследовать", - пояснил Мутко.

Вторая причина, по его словам, - это ограничение по предоставлению государственной помощи для покупки жилья людям, у которых разрушенная паводком недвижимость не является единственной. Однако, отметил Мутко, с пятницы это ограничение снято - правительство области области выделило 1,7 млрд рублей на покупку жилья таким семьям.

Ранее федеральный бюджет выделил 10,1 млрд рублей на покупку домов и квартир пострадавшим, потерявшим из-за паводка единственное жилье.

Первая волна наводнения в Иркутской области, вызванного сильными дождями, пришлась на 25 июня. Тогда было затоплено почти 11 тысяч домов. Вторая волна произошла 28-30 июля, тогда вода повредила почти 2 тысячи домов.