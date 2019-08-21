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Губернатор проверит, называла ли иркутская чиновница пострадавших от наводнения быдлом

Губернатор проверит, называла ли иркутская чиновница пострадавших от наводнения быдлом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении руководителя пресс-службы обладминистрации Ирины Алашкевич.

Сама пресс-служба сообщает, что причиной для расследования стало появление в СМИ аудиозаписи с голосом, "похожим на голос главы пресс-службы, в которой дается негативная оценка событиям, происходящим в территориях, пострадавших от паводка".

Подлинная ли запись или это возможный монтаж, проверит специализированная организация. С 20 августа, на время проверки, пресс-секретарь главы региона находится в отпуске.

На аудиозаписи, распространенной в соцсетях, женщина называет "быдлом" и "бичевнёй" жителей пострадавшего от наводнения Тулуна, пришедших на встречу с Владимиром Путиным. В описании к записи утверждается, что эти слова принадлежат Алашкевич.

Женщина на аудиозаписи критикует внешний вид пострадавших от наводнения и заявляет, что в пунктах временно размещения люди находятся в лучших условиях, нежели в собственных домах.

Она добавляет, что для себя не видит смысла "таскаться" в пострадавший Тулун, где в конце июня погибли 25 человек. На прошлой неделе спасатели предупредили, что регион может ждать новая волна паводка.

Сама Алашкевич заявила "Интерфаксу", что запись, появившаяся в интернете, по ее мнению, имеет признаки монтажа.

"Запись смонтирована из нескольких фрагментов разных разговоров, экспертиза должна это доказать. По результатам экспертизы будет принято официальное решение", - сказала чиновница.

В конце июня паводком было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 984 дом, в которых живут 5 424 человека. В Тулуне после второй волны паводка непригодными для ремонта остались около 450 домов.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Тулун

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