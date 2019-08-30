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Спасатели вылетели к месту вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Обнаружено место вынужденной посадки в Якутии самолета Ан-2, на борту которого было пять человек. На место вылетели спасатели, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".

Самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" нашел аварийный борт в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района, сообщил собеседник агентства.

По информации МЧС России по Якутии, о состоянии людей, находившихся на борту, ничего пока неизвестно. "С ними связи нет", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, Ан-2, принадлежащий частной компании ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку. Самолет следовал из Ус-Хатын в Суордах. На борту находилось пять человек: два члена экипажа и три пассажира.

Проводится доследственная проверка.

Якутия Ан-2

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